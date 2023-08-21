لقيادتهم في أولمبياد باريس.. تيري هنري مديرا فنيا لشباب فرنسا

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 22:13

كتب : FilGoal

هنري - فرنسا - بلجيكا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين تيري هنري أسطورة الديوك السابق كمدير فني لمنتخب فرنسا تحت 21 عاما.

ويقود تيري هنري منتخب فرنسا للشباب حتى عام 2025.

وكشف بيان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن قيادة هنري لمنتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024.

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كما سيقود هنري منتخب فرنسا في تصفيات أمم أوروبا تحت 21 عاما والمقرر إقامتها في الفترة من مارس 2023 حتى نوفمبر 2024.

وتقام منافسات أمم أوروبا تحت 21 عاما في 2025.

ومنذ اعتزاله تولى أرسنال منصب مدرب الشباب في أرسنال ثم كان مساعدا لروبرتو مارتينيز في تدريب بلجيكا في كأس العالم 2018.

وبعدها تولى قيادة موناكو ومونتريال الكندي لكنه لم يحقق النجاح في كلا التجربتين ولم يحصد أي لقب.

ومع موناكو خاض 20 مباراة فيما قاد مونتريال الكندي في 29 لقاء.

وعاد بعدها لمنصب المدرب المساعد في بلجيكا في كأس العالم 2022.

ويقوم هنري منذ الموسم الماضي بتحليل مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عبر شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

فرنسا تيري هنري أولمبياد باريس
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