كرة يد - الكشف عن مواعيد ربع نهائي البطولة العربية للأندية
الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 21:51
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات دور المجموعات من البطولة العربية لأندية كرة اليد وأسفرت عن تأهل الثنائي المصري الزمالك والبنك الأهلي.
وتقام جميع مباريات ربع النهائي، يوم الأربعاء 23 أغسطس الجاري.
وكان فريقا الزمالك والبنك الأهلي قد تصدرا مجموعتهما خلال الدور الأول.
ويلعب البنك الأهلي أمام فريق العربي الكويتي في افتتاح مباريات ربع النهائي.
بينما تختتم منافسات ربع النهائي بمواجهة الزمالك لفريق الحشد العراقي.
وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي كالآتي:
البنك الأهلي × العربي الكويتي (الساعة 12 ظهرا)
الكويت الكويتي × الهدى السعودي (2:30 عصرا)
مضر السعودي × وفاق عين توتة الجزائري (5:00 عصرا)
الزمالك × الحشد العراقي (7:00 مساء)
ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".
وتستضيف السعودية أيضا منافسات كأس العالم للأندية يوم 7 نوفمبر المقبل.