النسر الثامن.. المصري يضم المهاجم الغاني ليستويل أمانكونا
الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 20:54
كتب : FilGoal
أعلن النادي المصري التعاقد مع المهاجم الغاني ليستويل أمانكونا لاعب فريق ريال تامالي يونايتد.
ليستويل أمانكونا
النادي : المصري
ووقع المهاجم الغاني على عقود انضمامه للمصري لمدة 5 مواسم مقبلة، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه وسداد المقابل النقدي للصفقة.
ويبلغ أمانكونا من العمر 18 عاما وسيتم قيده في قائمة الفريق تحت السن.
وشارك اللاعب في المباراة الودية التي أقيمت أمس بين المصري وفريق ساحة دمياط وظهر بمستوى فني وبدني طيب ونال إعجاب الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر وهو الأمر الذي دفع مجلس المصري للتعاقد معه.
ويعد أمانكونا هو ثامن صفقات المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من سمير فكري وباهر المحمدي ومحمد الشامي ويوسف الجوهري وأحمد عيد وميدو جابر وأحمد أيمن منصور.
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