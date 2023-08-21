الصفقة 18.. زد يضم عمرو حسام

أعلن نادي زد رسميا التعاقد مع عمرو حسام حارس مرمى فريق إيسترن كومباني لمدة 3 مواسم مقبلة.

وتأهل زد والجونة وبلدية المحلة إلى الدوري الممتاز، بينما هبط أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود.

وبذلك وصلت صفقات زد إلى 18 لاعبا استعدادا للموسم الجديد.

وإليكم كل صفقات نادي زد حتى الآن:

محمد إسماعيل من إنبي

جرجس مجدي من إنبي

الجامبي محمد سوانيه

التنزاني محسني ماليما

معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب

عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.

بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب.

محمد أشرف إعارة من الأهلي

مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق

حمدي ياسر من الأهلي

أحمد سيد عبد النبي من الأهلي

احمد عاطف قطة من بيراميدز

مصطفى عبد الرؤوف زيكو من حرس الحدود

مصطفى سعد من الأهلي

شادي حسين من الأهلي

عمرو حسام من إيسترن كومباني