رومانو: تمت.. جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي

أتم مانشستر سيتي اتفاقه مع جيريمي دوكو جناح استاد رين من أجل ضمه ضمن تدعيمات الموسم الجاري.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات، أن مانشستر سيتي قد توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب.

وتوصل مانشستر سيتي للاتفاق على الشروط الشخصية مع جيريمي دوكو.

وكشف رومانو أن مانشستر سيتي تقدم بعرض جديد هذا الصباح إلى استاد رين مقابل 60 مليون يورو.

وست هام كان قد دخل أيضا في الصفقة خلال اليومين الماضيين ولكن مانشستر سيتي واثق من إتمام الصفقة خلال الأسبوع الحالي.

ويلعب دوكو مع رين منذ 2020 بعد أن انتقل إليه قادما من أندرلخت.

صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز الجناح الأيمن وشارك خلال الموسم الماضي مع رين في 35 مباراة ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 4.

وقد يكون دوكو هو الصفقة الثالثة لمانشستر سيتي بعد التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش ويوشكو جفارديول.

ونجح مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية في الموسم الماضي بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبدأ الفريق الموسم الحالي بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، بينما خسر لقب كأس الدرع الخيرية لصالح أرسنال.