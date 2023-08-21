استدعاء 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأولمبي

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 19:28

كتب : أحمد الخولي

مصطفى أشرف - لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي استدعاء 3 لاعبين محترفين لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

عمر فايد

النادي : فنرباهتشة

مصر الأولمبي

وكشف محمود حرب مدير المنتخب أن اللاعبين هم:

عمر فايد لاعب فنربخشة التركي وبلال مظهر مهاجم باثانايكوس اليوناني، ومصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

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وانضم عمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق قبل أيام إلى صفوف نادي فنربخشة التركي بشكل رسمي.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي فترة إعداد خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتأهل منتخب مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس بعد احتلال المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب خلال الشهر الماضي.

وخسر منتخب مصر في النهائي أمام المغرب بهدفين لهدف.

منتخب مصر الأولمبي
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