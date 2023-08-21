تقرير: باليبا يعوض رحيل كاسيدو في برايتون

كشف موقع "فوت ميركاتو" عن توصل نادي برايتون الإنجليزي لاتفاق مع كارلوس باليبا لاعب الوسط الكاميروني لفريق ليل الفرنسي لضمه مقابل 30 مليون يورو شاملة الإضافات.

وكان برايتون تقدم بعرض رسمي للنادي الفرنسي من أجل شراء لاعب الوسط الكاميروني مقابل 17 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين كمتغيرات في الصفقة.

لكن النادي الفرنسي تمسك بمبلغ 30 مليون يورو من أجل بيع نجم خط وسطه.

ومن المفترض أن يعوض باليبا رحيل الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي انتقل إلى تشيلسي بشكلٍ رسمي قبل أيام.

ويبلغ لاعب خط الوسط الكاميروني من العمر 19 عاما، وانضم إلى ليل من إحدى الأكاديميات الكاميرونية لكرة القدم.

ويُعد باليبا أحد المواهب الواعدة ومن المتوقع أن يتألق في المواسم المقبلة.

وانتقل كاسيدو إلى تشيلسي قادمًا من برايتون بمبلغ 115 مليون جنية إسترليني، وهو ما جعل النادي الفرنسي يطمع في مضاعفة المبلغ الذي تقدم به برايتون لشراء اللاعب في البداية.

وكان برايتون حقق فوزين متتالين في انطلاق الدوري الإنجليزي، محققًا العلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ومتصدرًا لجدول الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب الـ 6 نقاط هو الآخر.

ولعب باليبا 19 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي بواقع 470 دقيقة، وشارك كذلك في مباراتين لكأس فرنسا بواقع 147 دقيقة.

يُذكر أن المباراة القادمة لبرايتون في الدوري الإنجليزي ستكون أمام فريق وست هام يونايتد لحسابات الجولة الثالثة، وهي المباراة التي قد تشهد الظهور الأول لباليبا مع الفريق.