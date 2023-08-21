خبر في الجول - الأهلي ينظم حفلا الأربعاء لتكريم الفرق الرياضية المختلفة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 19:09

كتب : أحمد الخولي

حفل تدشين الأهلي للنجمة العاشرة - محمود الخطيب - بيتسو موسيماني - سيد عبد الحفيظ - محمد الشناوي

ينظم النادي الأهلي حفلا بعد غدا الأربعاء لتكريم الفرق الرياضية المختلفة بعد ما حققوه في الموسم المنقضي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد دعا نجومه من الفرق الرياضية المختلفة لتكريمهم يوم الأربعاء في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

كما سيتم دعوة رموز وأبناء النادي الأهلي من مختلف الأجيال بجانب مجموعة من الإعلاميين.

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وكان الأهلي قد حقق عددا من الألقاب المختلفة على كافة جميع الألعاب.

ويقيم الأهلي حفلا لتكريم نجومه في مختلف الألعاب بعد غدا الأربعاء.

وتوج فريق الأهلي لكرة القدم بألقاب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ولقبي السوبر المصري.

بينما حصد فريق رجال سلة الأهلي ألقاب دوري المرتبط ودوري السوبر وبطولة إفريقيا للأندية وكأس مصر.

بينما فريق سيدات السلة حقق الرباعية المحلية دوري المرتبط ودوري السوبر وكأس مصر والسوبر المصري.

وحصد فريق رجال كرة اليد الثنائية المحلية بتحقيق لقبي الدوري وكأس مصر.

أما فريق السيدات فحصد لقبي الدوري وكأس مصر.

وأخيرا حصد فريق رجال الكرة الطائرة لقبي السوبر المصري والبطولة العربية للأندية.

بينما توج فريق السيدات بلقب الدوري المصري.

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