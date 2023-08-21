خبر في الجول - الأهلي يستقر على الأرجنتيني كارلوس بيرينجر كمساعد لـ كولر

استقر النادي الأهلي على إضافة عضو جديد في الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي استقر على تعيين الأرجنتيني كارلوس بيرينجر كعضو إضافي مساعد لمارسيل كولر في الجهاز الفني.

ويصل المدرب الأرجنتيني إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لتوقيع العقود مع الأهلي وتولي مهام منصبه.

ويبلغ المدرب الأرجنتيني من العمر 54 عاما وسبق له العمل كمدير فني في عدد من الفرق السويسرية وهي لوزيرن وجراسهوبرز وثون.

وعمل كمدرب مساعد في نادي بازل أيضا رفقة مارسيل كولر واستمر معه لمدة 101 مباراة.

وقاد بيرنيجير محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي الحالي خلال فترة احترافه في نادي لوزيرن السويسري.

ولعب كهربا 19 مباراة تحت قيادة بيرنيجير وساهم في 8 أهداف.

ويسافر الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد يوم 28 أغسطس الجاري وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.