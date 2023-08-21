برنامج تأهيلي وبدني لـ رضا سليم في الأهلي

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

رضا سليم - لاعب الأهلي

بدأ رضا سليم لاعب الأهلي الجديد تأدية البرنامج التأهيلي والبدني الخاص به استعدادا للمشاركة مع الأهلي في فترة الإعداد للموسم الجديد.

رضا سليم

النادي : الأهلي

الأهلي

ويتضمن البرنامج الخاص بـ رضا سليم فقرات في صالة الجيمانيزيوم وأيضا تدريبات في ملعب التتش.

ومن المنتظر أن يكون رضا سليم جاهزا للمشاركة في فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد والتي تبدأ يوم 24 أغسطس الجاري.

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ويسافر الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد يوم 28 أغسطس الجاري وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

وانضم رضا سليم لصفوف الأهلي قبل أسابيع قادما من الجيش الملكي المغربي.

ويعد رضا سليم ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد التعاقد مع إمام عاشور.

الأهلي رضا سليم
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