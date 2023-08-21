الأهلي يكشف موعد إعلان قميصه للموسم الجديد

كشف النادي الأهلي عن موعد إعلان قميصه للموسم الجديد بالتعاون مع شركة أديداس للأدوات الرياضية.

ونشر الجانبان فيديو قصير للترويج عن موعد الإعلان عن القميص الجديد لموسم 2023 - 2024.

وظهر في الفيديو تذكرة بجملة "يا كاتب التاريخ" مع إعلان يوم 22 أغسطس في تمام العاشرة مساء.

وكتبت شركة الأدوات الرياضية "إليكم قطعة مميزة من التاريخ، ترقبوا جديد الأهلي نادي القرن".

وكانت شركة أديداس هي المسؤولة عن قميص الأهلي الموسم الماضي.

View this post on Instagram A post shared by adidas Middle East & North Africa (@adidasmena)

وحصد الأهلي بطولات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ولقبي كأس السوبر في الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري ولم يتحدد موعد المباراة حتى الآن.

ويبدأ الأهلي التحضير للموسم الجديد خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر في دولة النمسا.