دوري المحترفين - قبل سحب القرعة.. تعرف على استعدادات الأندية المشاركة ومدربيها

قرر اتحاد الكرة تقسيم دوري القسم الثاني إلى مجموعتين: المجموعة الأولى والمعروفة بدوري المحترفين تضم 20 فريقا، وستكون المنافسة من دور واحد ثم يتأهل أول 10 أندية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

يصعد أول فريقين مباشرة للدوري الممتاز مع خوض الثالث دورة ثلاثية مع أوائل القسم الثاني ب، ومن المركز 11 حتى ال20 ينافسون على الهبوط بعد قرار هبوط 6 أندية.

ويتم سحب القرعة غدا -الثلاثاء- 22 أغسطس.

أندية دوري المحترفين اعترضت رسميا على نظام الدوري وطالبت بالآتي:

1- إقامة الدوري بنظامه المعتاد من دورين

2- صعود أول ثلاثة أندية مباشرة للدوري الممتاز

3- هبوط ثلاثة أندية فقط بدلا من 6

الأندية المشاركة:

غزل المحلة

استقر على بقاء خالد عيد بعد قيادته للفريق اخر جولتين في الدوري الممتاز وتم تعيين خالد كساب مديرا للكرة.

حرس الحدود

استقر على بقاء محمد مكي بعد قيادته للفريق خلفا لأحمد أيوب.

أسوان

قام بتغيير الجهاز الفني وتعيين عبد الحميد حسن ميدو مديرا فنيا للفريق بعد رحيل أيمن الرمادي.

لافيينا

قرر تغيير الجهاز الفني وقام بتعيين أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا للفريق خلفا لجاليدي بعد فشله في الصعود للدوري الممتاز.

بترول أسيوط

قرر تعيين احمد عبد المقصود مديرا فنيا للفريق بعد رحيل هشام عبد المنعم لقيادة الألومنيوم.

مصر للمقاصة

قرر استمرار طارق حجاج مديرا فنيا للفريق، ولكن يعاني النادي من أزمة منع القيد بسبب شكوى اللاعبين القدامى.

كيما اسوان

قرر استمرار حسن عبد المنعم مديرا فنيا للفريق بعد قيادته للفريق للصعود لدوري المحترفين.

وادي دجلة

قرر استمرار توليتش مديرا فنيا للفريق وقام النادي بتعيين مصطفى شبيطة وعلي غزال في الجهاز الفني بعد اعتزالهم.

السكة الحديد

قرر استمرار أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا للفريق بعد نجاحه في المنافسة في الموسم الماضي.

بتروجت

قرر استمرار سيد عيد في القيادة الفنية بعد قيادة الفريق للمشاركة في دوري المحترفين وتعتقد حتى الآن مع 8 لاعبين.

القناة

قرر تغيير الجهاز الفني وتم تعيين سامر عبد الرحمن مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد حليم وتعد ثاني تجاربه بعد قيادته للمستقبل سبورت.

WE

قرر استمرار جمعة مشهور مديرا فنيا للفريق وتغيير اسم النادي من المصرية للاتصالات إلى WE.

طنطا

قرر استمرار عمرو انور بعد المنافسة خلال الموسم الماضي مع بلدية المحلة.

دكرنس

قرر تعيين أيمن الجمل مديرا فنيا للفريق بعد رحيل حسام عبد العال واختار ملعب الزرقا ليكون ملعبا له.

ابو قير للأسمدة

قرر استمرار أيمن المزين في القيادة الفنية بعد الصعود لدوري المحترفين.

جمهورية شبين

قرر استمرار عصام شعبان في القيادة الفنية بعد مفاوضات بين الطرفين.

بروكسي

يستمر محمد حامد في القيادة الفنية بعد الصعود لدوري المحترفين بعد تصدر الدورة الثلاثية.

مكادي

قرر استمرار عثمان أحمد في القيادة الفنية بعد صعوده من ترقي الصعيد.

النجوم

بعد الصعود مع أحمد عيد عبدالملك رحل لقيادة لافيينا ثم تم الاتفاق مع محمد حمص ثم فشل الاتفاق، ويبحث عن بديل أجنبي في الوقت الحالي.

راية

بعد الصعود مع محمد سليمان، قرر تعيين حسام عبد العال مديرا فنيا للفريق.