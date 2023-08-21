عكاظ: أغلى صفقة في تاريخ اللاعبين السعوديين.. الهلال يضم حسان تمبكتي
الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 17:53
كتب : FilGoal
أتم نادي الهلال السعودي اتفاقه مع الشباب للتعاقد مع حسان تمبكتي مدافع الفريق ومنتخب السعودية.
حسان تمبكتي
النادي : الشباب
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيس نادي الشباب، خالد آل ثنيان ورئيس مجلس إدارة شركة الهلال فهد بن سعد بن نافل ووكيل أعمال اللاعب مشعل السفاعي عقودا جلسة فجر اليوم الإثنين لإتمام انتقال اللاعب إلى الأزرق.
وتعتبر الصفقة هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين.
ومن المنتظر أن يعلن الهلال بشكل رسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.
حسان تمبكتي البالغ من العمر 24 عاما قدم مستوى مميز مع منتخب السعودية في كأس العالم 2022 في قطر.
ونجح الهلال في ضم أكثر من نجم عالمي في الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزهم نيمار من باريس سان جيرمان وألكسندر ميتروفيتش من فولام.
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