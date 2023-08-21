عكاظ: أغلى صفقة في تاريخ اللاعبين السعوديين.. الهلال يضم حسان تمبكتي

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

حسان تمبكتي مدافع منتخب السعودية

أتم نادي الهلال السعودي اتفاقه مع الشباب للتعاقد مع حسان تمبكتي مدافع الفريق ومنتخب السعودية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيس نادي الشباب، خالد آل ثنيان ورئيس مجلس إدارة شركة الهلال فهد بن سعد بن نافل ووكيل أعمال اللاعب مشعل السفاعي عقودا جلسة فجر اليوم الإثنين لإتمام انتقال اللاعب إلى الأزرق.

وتعتبر الصفقة هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين.

أخبار متعلقة:
الهلال السعودي يعلن رحيل موسى ماريجا الهلال يضم ميتروفيتش مدرب الهلال: تأخر ظهور نيمار بسبب إصابة.. ولا أعلم لماذا تم استدعائه للمنتخب

ومن المنتظر أن يعلن الهلال بشكل رسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

حسان تمبكتي البالغ من العمر 24 عاما قدم مستوى مميز مع منتخب السعودية في كأس العالم 2022 في قطر.

ونجح الهلال في ضم أكثر من نجم عالمي في الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزهم نيمار من باريس سان جيرمان وألكسندر ميتروفيتش من فولام.

حسان تمبكتي الهلال السعودي
نرشح لكم
الهلال السعودي يعلن رحيل موسى ماريجا تقرير سعودي يكشف سبب تعطل انضمام طارق حامد لـ الوحدة مدرب الهلال: تأخر ظهور نيمار بسبب إصابة.. ولا أعلم لماذا تم استدعائه للمنتخب الهلال يضم ميتروفيتش الهلال يفقد نقطتين ضد الفيحاء أمام نيمار.. والاتحاد يتصدر بهدف على طريقة أوريجي انتهت الدوري السعودي - الهلال (1) (1) الفيحاء.. الاتحاد (2) (0) الطائي مدرب فولام يعلن انتقال ميتروفيتش إلى الهلال بصورة عملاقة في السماء وبطاقة فيفا.. الهلال يقدم نيمار لجماهيره
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي ينظم حفلا الأربعاء لتكريم الفرق الرياضية المختلفة 3 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يستقر على الأرجنتيني كارلوس بيرينجر كمساعد لـ كولر 16 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر عما صدر منه خلال تتويج منتخب السيدات بكأس العالم 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
برنامج تأهيلي وبدني لـ رضا سليم في الأهلي 36 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يكشف موعد إعلان قميصه للموسم الجديد 41 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - قبل سحب القرعة.. تعرف على استعدادات الأندية المشاركة ومدربيها ساعة | تقرير في الجول
عكاظ: أغلى صفقة في تاريخ اللاعبين السعوديين.. الهلال يضم حسان تمبكتي ساعة | السعودية
اسكواش - نوران جوهر إلى نادي بالم هيلز ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب