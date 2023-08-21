اسكواش - نوران جوهر إلى نادي بالم هيلز

أعلن نادي بالم هيلز الرياضي انضمام نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا في رياضة الاسكواش لتمثل النادي في المنافسات المحلية والدولية.

وأشار نادي بالم هيلز أن صفقة انتقال نوران جوهر تأتي ضمن استراتيجية النادي بمختلف الرياضات الفردية والجماعية بتوفير أفشل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية لتطوير مستواها للمنافسة على البطولات الكبرى.

وكانت نوران جوهر تمثل نادي وادي دجلة خلال السنوات الماضية بعد انتقالها من نادي هيليوبوليس.

ويأتي انضمام نوران جوهر إلى نادي بالم هيلز الرياضي استكمالًا لدوره في دعم لعبة الإسكواش، سواء من خلال إنشاء أفضل وأحدث الملاعب العالمية بمقر النادي بالسادس من أكتوبر أو استضافة أكبر المعسكرات والبطولات للناشئين بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم تحت إشراف كبار المدربين؛ لرفع مستوى اللاعبين المصريين وتوفير الاحتكاك مع مدارس متنوعة لتنمية مهاراتهم.

كما يعد نادي بالم هيلز الرياضي أحد أندية شركة بالم هيلز للتعمير، التي تحرص على التوسع في الاستثمار الرياضي لتوفير كل الخدمات لأعضائها، وفي الوقت نفسه دعم جهود الدولة لاكتشاف المواهب بمختلف الألعاب الرياضية، وتوفير كل المقومات اللازمة لتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي لتحقيق أعلى المراكز في البطولات القارية والدولية.

وكشف طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير إن الشركة تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار الرياضي من خلال إنشاء أندية رياضية تضم منشآت وملاعب بمستوى عالمي مما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتطوير مستواها لصناعة أبطال عالميين.

وأعربت نوران جوهر عن سعادتها بالانضمام لصفوف نادي بالم هيلز والذي يعد أحد أفضل الأندية الرياضية في مصر بما يضمه من منشآت وملاعب.

وحافظت نوران جوهر على صدارة التصنيف العالمي مع نهاية الموسم المنقضي.

وحققت نوران ثمانية ألقاب خلال الموسم الماضي بالإضافة لتحقيق وصافة أربع بطولات أخرى.