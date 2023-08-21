دوري المحترفين - النجوم لـ في الجول: فشل الاتفاق مع حمص.. والبديل أجنبي

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن فشل الاتفاق بين النادي وبين محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق لتولي قيادة الفريق فنيا.

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مبدئي مع محمد حمص لقيادة الفريق وكان هناك بعض البنود يجب الاتفاق عليها".

وأضاف "له رؤية ولنا رؤية، وبناء عليه الأمور لم تكتمل، ففضلنا تأجيل التجربة لمرة أخرى".

وأوضح "ربما في العام القادم يحدث ذلك، حيث تربطنا علاقة جيدة مع محمد حمص".

واختتم "البديل حاليا مدرب أجنبي ونسعى لإنهاء الاتفاق اليوم للاعلان عن الجهاز الجديد استعدادا لدوري المحترفين".

دوري المحترفين

ينقسم إلى مرحلتين:

1- 20 فريقا بنظام الدور الواحد أولا لتحديد المراكز.

2- الـ 10 الأوائل يلعبون للصعود والـ 10 الأواخر للهبوط.

يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز ويهبط 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

القسم الثاني (ب)

ينقسم إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري).

كل منطقة تضم مجموعتين - 6 مجموعات إجمالا (أ) و (ب).

أبطال المجموعات الـ 6 يضمنون التأهل إلى دوري المحترفين.

دورة الترقي لتحديد ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز

يلعب بطل المجموعة (أ) ضد بطل المجموعة (ب) من كل منطقة في القسم الثاني.

يتأهل الفائزون الثلاثة لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

يتأهل بطل الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز.