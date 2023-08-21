منتخب مصر يكشف موقف إصابتي طارق حامد وتريزيجيه

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

طارق حامد - مصر - مالاوي

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، تشخيص إصابتي طارق حامد ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعبا منتخب مصر.

وقال غرابة في تصريحات لإذاعة ميجا إف إم: "استدعاء تريزيجيه كان قبل تعرضه للإصابة. حزنا جدا على إصابته لأنه لاعب هام بالنسبة لنا".

وأضاف "فضلنا الاطمئنان عليه من جانب محمد أبو العلا طبيب المنتخب لمعرفة موعد عودته تحسبًا لأي أمر وأن يلحق بنا فى المعسكر، ولكن ذلك أصبح صعبا الآن".

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مدير المنتخب أتبع "تحدثت مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر وأخبرني أن وجود تريزيجيه فى المعسكر المقبل صعب جدا بسبب الإصابة لأن موعد عودته للملاعب لم يتم تحديده بعد من الأساس".

غرابة انتقل للحديث عن طارق حامد، فقال "طارق حامد سليم وجاهز لمباراتي منتخب مصر في معسكر سبتمبر بشكل طبيعي بعدما اطمئننا على حالته قبل إعلان قائمة المحترفين".

كان اتحاد الكرة أعلن عن قائمة المحترفين لمعسكر منتخب مصر في شهبر سبتمبر المقبل. (طالع القائمة كاملة)

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا ثم تونس وديا خلال توقف سبتمبر المقبل.

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