سجل في مرماهم منذ أسبوع.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع موهبة غرناطة

أعلن نادي أتليتكو مدريد تعاقده مع سامو أومورديون قادما من غرناطة لمدة خمس مواسم حتى 2029.

وفعل أتليتكو الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع غرناطة والبالغ 5 مليون يورو.

سامو أومورديون كان قد سجل هدفا لغرناطة في شباك أتليتكو مدريد بالجولة الأولى من الدوري الإسباني وقبل أسبوع واحد فقط من إعلان انضمامه للأخير.

المهاجم الإسباني صاحب الـ 19 عاما صعد من الناشئين في غرناطة في بداية الموسم الماضي.

وشارك سامو مع غرناطة بدوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الماضي في 33 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 18 هدفا.

وأصبح سامو هو الصفقة الخامسة لأتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كل من سيجلار سويونشو وسيزار أزبليكويتا وجافي جالان وسانتياجو مورينو.

وحقق أتليتكو مدريد الفوز في أول مباراة على غرناطة بينما تعادل في الجولة الثانية مع بيتيس.