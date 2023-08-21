سجل في مرماهم منذ أسبوع.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع موهبة غرناطة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 16:41

كتب : FilGoal

سامو أومورديون

أعلن نادي أتليتكو مدريد تعاقده مع سامو أومورديون قادما من غرناطة لمدة خمس مواسم حتى 2029.

وفعل أتليتكو الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع غرناطة والبالغ 5 مليون يورو.

سامو أومورديون كان قد سجل هدفا لغرناطة في شباك أتليتكو مدريد بالجولة الأولى من الدوري الإسباني وقبل أسبوع واحد فقط من إعلان انضمامه للأخير.

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المهاجم الإسباني صاحب الـ 19 عاما صعد من الناشئين في غرناطة في بداية الموسم الماضي.

وشارك سامو مع غرناطة بدوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الماضي في 33 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 18 هدفا.

وأصبح سامو هو الصفقة الخامسة لأتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كل من سيجلار سويونشو وسيزار أزبليكويتا وجافي جالان وسانتياجو مورينو.

وحقق أتليتكو مدريد الفوز في أول مباراة على غرناطة بينما تعادل في الجولة الثانية مع بيتيس.

سامو أومورديون غرناطة أتليتكو مدريد
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