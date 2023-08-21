يد - بعد انضمامه لـ سان جيرمان.. يحيى خالد: لا أطيق الانتظار لارتداء قميص باريس

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 16:29

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان

عبر يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد وفريق فيزبريم المجري عن حماسه الشديد لتجربته الجديدة مع باريس سان جيرمان الذي تعاقده معه بشكل رسمي.

وأعلن فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد ضم يحيى خالد بداية من صيف 2024 لمدة 3 مواسم.

وقال يحيى خالد في تصريحات لموقع باريس سان جيرمان: "انضمامي إلى باريس سان جيرمان سيكون فصلا جديدا في مسيرتي. الانضمام إلى باريس سيسمح لي بمواصلة تقدمي".

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وأضاف "إنه فريق أثبت تميزه على أعلى مستوى سواء في فرنسا أو في أوروبا".

وتابع "لا أطيق الانتظار لاكتشاف ثقافة جديدة وفريق جديد وارتداء القميص الأزرق والأحمر".

وأتم "أتطلع إلى لقاء جمهور باريس سان جيرمان الذي شاهدت مدى حماسه خلال مباريات دوري أبطال أوروبا في صالة بيير دي كوبرتان".

سيلعب يايا مع فيزبريم في موسم 2023-2024 على أن ينتقل للفريق الباريسي الصيف المقبل.

وذكر بيان النادي: "يسر فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد أن يعلن نجاحه في الحصول على توقيع يحيى خالد".

وأضاف البيان "سينضم الظهير الأيمن المصري البالغ من العمر 25 عامًا إلى النادي اعتبارا من 1 يوليو 2024 لمدة ثلاثة مواسم".

يحيى خالد لن يكون أول لاعب مصري يرتدي قميص باريس سان جيرمان، إذ سبقه الحارس حمادة النقيب من قبل.

وقال تييري أوميير مدير فريق كرة اليد بباريس سان جرمان: "الترحيب بلاعب مثل يحيى أمر إيجابي للغاية بالنسبة لمستقبل النادي".

وأضاف "سمحت له خبرته في أحد أفضل الأندية الأوروبية بأن يصبح لاعبا مميزا في مركزه".

وتابع "في جميع المسابقات التي شارك فيها، أظهر يحيى قدرته على أن يكون حاسماً لفريقه".

وأتم "يسعدنا أن نكون قادرين على الاعتماد عليه في تشكيلتنا اعتبارا من صيف 2024. لا شك أنه سيكون عنصرا أساسيا في الفوز بألقاب جديدة في المواسم القادمة".

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وعاد يحيى خالد للملاعب مؤخرا بعد الشفاء من إصابته بقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي.

بدأ يحيى مسيرته الاحترافية في الـ19 من عمره مع الزمالك. وفاز معه بالدوري المصري (2019)، و3 بطولات دوري أبطال إفريقيا (2017، 2018، 2019) والسوبر الإفريقي (2018، 2019).

وفي صيف عام 2019، تمت إعارته إلى فيزبريم المجري قبل أن تتحول الإعارة لانتقال دائم في 2021.

وفاز يحيى مع فيزبريم بالدوري المجري (2023) و3 بطولات جنوب شرق أوروبا (2020 ،2021 ،2022) و 3 مرات كأس المجر (2021، 2022، 2023).

مع المنتخب المصري، فاز يحيى بالميدالية الذهبية في بطولة أمم إفريقيا 2020 واحتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو عام 2021.

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