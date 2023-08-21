الصباح التركية: فترة غياب تريزيجيه قد تصل إلى شهرين

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - طرابزون

ذكرت صحيفة الصباح التركية أن فترة غياب محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور ومنتخب مصر بسبب الإصابة قد تصل إلى شهرين.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ونشر طرابزون سبور بيانا حول حالة لاعبه المصري الذي أصيب في لقاء جالاتاسراي يوم السبت، وأكد فيه إصابته بكسر في الضلوع.

وأفادت الصباح التركية أن تريزيجيه سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة بكسر في الضلوع.

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وأشارت الجريدة إلى أن لاعب الأهلي السابق أصيب بكسر في ضلعين وليس ضلع واحد.

يوم الأحد، أفاد طرابزون سبور في بيان: "بعد الفصح الذي أجراه أحمد بشير طبيب طرابزون سبور لتريزيجيه الذي أصيب خلال مباراتنا ضد جالاتاسراي وغادر إلى المستشفى، تبين أنه مصاب بكسر في منطقة صدره اليسرى".

وأضاف البيان "بدأ فريقنا الطبي علاج اللاعب".

وكان نيناد بيليكا المدير الفني لـ طرابزون سبور التركي قد أوضح طبيعة إصابة تريزيجيه خلال مواجهة جالاتاسراي.

وخسر طرابزون سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي أمام حامل اللقب.

وقال نيناد للصحفيين عقب اللقاء: " تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذا التدخل".

وسقط تريزيجيه مصابا بعد تدخل عنيف في البطن في الدقيقة 51 مع ساشا بوي لاعب جالاتاسراي.

وخرج الجناح المصري محمولا على "نقالة" وحل تونيو تيكليتش بدلا منه في الدقيقة 53.

وانتهت المباراة بفوز جالاتا سراي بهدفين دون رد سجلهما ماورو إيكاردي مهاجم إنتر وباريس سان جيرمان السابق في الدقيقتين 23 و92.

وكان تريزيجيه يخوض مباراته الرسمية الثانية هذا الموسم مع طرابزون سبور.

وشارك الجناح لمدة 74 دقيقة في المباراة السابقة ضد أنطاليا سبور، والتي انتهت بفوز طرابزون بهدف دون رد.

واحتل طرابزون سبور المركز السابع في الدوري التركي بالموسم الماضي 2022-2023.

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