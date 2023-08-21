يد - يحيى خالد ينضم إلى باريس سان جيرمان

أعلن فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد ضم يحيى خالد نجم منتخب مصر وفريق فيزبريم المجري.

وأفاد النادي في بيان أنه نجح في ضم يحيى خالد بداية من صيف 2024 لمدة 3 مواسم.

وذكر البيان: "يسر فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد أن يعلن نجاحه في الحصول على توقيع يحيى خالد".

وأضاف البيان "سينضم الظهير الأيمن المصري البالغ من العمر 25 عامًا إلى النادي اعتبارا من 1 يوليو 2024 لمدة ثلاثة مواسم".

Le Paris Saint-Germain Handball est heureux d'annoncer la signature de @yahia_omar5 au club à partir de la saison prochaine ! https://t.co/wOSQMbXF6h — PSG Handball (@psghand) August 21, 2023

يحيى خالد لن يكون أول لاعب مصري يرتدي قميص باريس سان جيرمان، إذ سبقه الحارس حمادة النقيب من قبل.

video:1

وقال تييري أوميير مدير فريق كرة اليد بباريس سان جيرمان: "الترحيب بلاعب مثل يحيى أمر إيجابي للغاية بالنسبة لمستقبل النادي".

وأضاف "سمحت له خبرته في أحد أفضل الأندية الأوروبية بأن يصبح لاعبا مميزا في مركزه".

وتابع "في جميع المسابقات التي شارك فيها، أظهر يحيى قدرته على أن يكون حاسماً لفريقه".

وأتم "يسعدنا أن نكون قادرين على الاعتماد عليه في تشكيلتنا اعتبارا من صيف 2024. لا شك أنه سيكون عنصرا أساسيا في الفوز بألقاب جديدة في المواسم القادمة".

وعاد يحيى خالد للملاعب مؤخرا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي.

بدأ يحيى مسيرته الاحترافية في الـ19 من عمره مع الزمالك. وفاز معه بالدوري المصري (2019)، و3 بطولات دوري أبطال إفريقيا (2017، 2018، 2019) والسوبر الإفريقي (2018، 2019).

وفي صيف عام 2019، تمت إعارته إلى فيزبريم المجري قبل أن تتحول الإعارة لانتقال دائم في 2021.

وفاز يحيى مع فيزبريم بالدوري المجري (2023) و3 بطولات جنوب شرق أوروبا (2020 ،2021 ،2022) و 3 مرات كأس المجر (2021، 2022، 2023).

مع المنتخب المصري، فاز يحيى بالميدالية الذهبية في بطولة أمم إفريقيا 2020 واحتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو عام 2021.

video:2