يد - يحيى خالد ينضم إلى باريس سان جيرمان

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 15:13

كتب : FilGoal

يحيى خالد - فيزبريم المجري

أعلن فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد ضم يحيى خالد نجم منتخب مصر وفريق فيزبريم المجري.

وأفاد النادي في بيان أنه نجح في ضم يحيى خالد بداية من صيف 2024 لمدة 3 مواسم.

وذكر البيان: "يسر فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد أن يعلن نجاحه في الحصول على توقيع يحيى خالد".

أخبار متعلقة:
تقرير: وست هام يونايتد يجدد اهتمامه بـ يوسف النصيري الهلال السعودي يعلن رحيل موسى ماريجا سكاي: لاعب بايرن على رادار ليفربول ويونايتد مدافع برشلونة ينضم إلى إيندهوفن

وأضاف البيان "سينضم الظهير الأيمن المصري البالغ من العمر 25 عامًا إلى النادي اعتبارا من 1 يوليو 2024 لمدة ثلاثة مواسم".

يحيى خالد لن يكون أول لاعب مصري يرتدي قميص باريس سان جيرمان، إذ سبقه الحارس حمادة النقيب من قبل.

وقال تييري أوميير مدير فريق كرة اليد بباريس سان جيرمان: "الترحيب بلاعب مثل يحيى أمر إيجابي للغاية بالنسبة لمستقبل النادي".

وأضاف "سمحت له خبرته في أحد أفضل الأندية الأوروبية بأن يصبح لاعبا مميزا في مركزه".

وتابع "في جميع المسابقات التي شارك فيها، أظهر يحيى قدرته على أن يكون حاسماً لفريقه".

وأتم "يسعدنا أن نكون قادرين على الاعتماد عليه في تشكيلتنا اعتبارا من صيف 2024. لا شك أنه سيكون عنصرا أساسيا في الفوز بألقاب جديدة في المواسم القادمة".

وعاد يحيى خالد للملاعب مؤخرا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي.

بدأ يحيى مسيرته الاحترافية في الـ19 من عمره مع الزمالك. وفاز معه بالدوري المصري (2019)، و3 بطولات دوري أبطال إفريقيا (2017، 2018، 2019) والسوبر الإفريقي (2018، 2019).

وفي صيف عام 2019، تمت إعارته إلى فيزبريم المجري قبل أن تتحول الإعارة لانتقال دائم في 2021.

وفاز يحيى مع فيزبريم بالدوري المجري (2023) و3 بطولات جنوب شرق أوروبا (2020 ،2021 ،2022) و 3 مرات كأس المجر (2021، 2022، 2023).

مع المنتخب المصري، فاز يحيى بالميدالية الذهبية في بطولة أمم إفريقيا 2020 واحتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو عام 2021.

يحيى خالد باريس سان جيرمان فيزبريم منتخب مصر لكرة اليد
نرشح لكم
يد - بعد انضمامه لـ سان جيرمان.. يحيى خالد: لا أطيق الانتظار لارتداء قميص باريس كرة يد - فاز بفارق 37 هدفا.. الزمالك إلى ربع نهائي البطولة العربية مواعيد مباريات الإثنين 21 أغسطس - أرسنال وميلان ويد الزمالك كرة يد - علي زين يتوج بلقب السوبر الروماني كرة يد - خطوة نحو الصدارة.. البنك الأهلي يهزم مضر ويتأهل لربع النهائي مدير النشاط الرياضي بـ الزمالك: أحمد الأحمر يمكنه العمل كلاعب ومدرب يد – مدير الزمالك: لا أعرف سبب تصريحات هتلر.. الإدارة صممت على سفرنا لخوض البطولة العربية كرة يد - رد ناري من أحمد مرتضى على تصريحات هتلر: سافرت بأموال الزمالك وستعاقب
أخر الأخبار
يد - بعد انضمامه لـ سان جيرمان.. يحيى خالد: لا أطيق الانتظار لارتداء قميص باريس 3 دقيقة | كرة يد
مصدر من كاف لـ في الجول: نواجه صعوبة في تحديد موعد ومكان كأس السوبر الإفريقي 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
الصباح التركية: فترة غياب تريزيجيه قد تصل إلى شهرين 43 دقيقة | المحترفون
المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب ساعة | الكرة المصرية
يد - يحيى خالد ينضم إلى باريس سان جيرمان ساعة | كرة يد
تقرير: وست هام يونايتد يجدد اهتمامه بـ يوسف النصيري ساعة | ميركاتو
كرة يد - فاز بفارق 37 هدفا.. الزمالك إلى ربع نهائي البطولة العربية ساعة | كرة يد
السكة الحديد يتعاقد مع سعيد كمال مدافع المصري 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب