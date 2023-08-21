تقرير: وست هام يونايتد يجدد اهتمامه بـ يوسف النصيري

أفادت تقارير إنجليزية بأن وست هام يونايتد جدد اهتمامه بضم المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

إشبيلية رفض أكثر من عرض لضم النصيري في فترات الانتقالات السابقة، حسب تقارير عديدة.

وأوضحت شبكة talkSPORT يوم الاثنين أن وست هام يونايتد جدد اهتمامه بضم النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف التقرير أن وست هام سيسابق الوقت قبل انتهاء فترة الانتقالات خلال أيام.

خلال فترة الانتقالات الشتوية، أفادت شبكة ذا أثليتك أن نادي وست هام يونايتد طلب استعارة النصيري بشكل رسمي.

النصيري تألق في كأس العالم 2022 وقاد بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي باحتلال المركز الرابع كأول منتخب عربي أو إفريقي يبلغ هذه المكانة في المونديال.

وذكر تقرير الشبكة أن وست هام قدم عرضا لإشبيلية من أجل استعارة النصيري لكن العرض لا يثير اهتمام النادي الأندلسي.

وأوضح التقرير أن إشبيلية كان ينتظر عرضا يتضمن بند الشراء بشكل نهائي في نهاية فترة الإعارة، أو عرض بمبلغ أكبر.

في شتاء 2022 أيضا حاول المطارق ضم المهاجم المغربي في صفقة قيمتها 30 مليون يورو رفضها النادي الإسباني.

ويمتد عقد يوسف مع إشبيلية حتى نهاية موسم 2024-2025.

النصيري بدأ كل مباريات المغرب الـ7 في كأس العالم 2022 وسجل هدفين ليقود منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم.

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