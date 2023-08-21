كرة يد - فاز بفارق 37 هدفا.. الزمالك إلى ربع نهائي البطولة العربية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 14:46

كتب : FilGoal

أحمد حسام - الزمالك ضد الشعلة كرة يد

فاز فريق يد الزمالك على الشعلة اليمني بنتيجة 51-14 في المباراة الأخيرة من دور مجموعات البطولة العربية لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بفارق 20 هدفا، وبنتيجة 26-6.

ووسع الأبيض الفارق في الشوط الثاني لينهي المباراة بنتيجة 51-14، وبفارق 37 هدفا.

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وحصل مؤمن زكي لاعب الزمالك على جائزة رجل المباراة المقدمة من اللجنة المنظمة للبطولة.

وشهدت المباراة مشاركة كريم هنداوي للمرة الأولى في البطولة والتي سيكملها معارا للزمالك حتى نهايتها قادما من فريق الصفا.

بعد الفوز، تأهل الزمالك لدور ربع النهائي البطولة كمتصدر للمجموعة.

وسيلتقي الزمالك مع الحشد العراقي في دور ربع النهائي يوم الأربعاء 23 أغسطس المقبل.

ويشارك الزمالك والبنك الأهلي من مصر في البطولة والمقامة في المملكة العربية السعودية.

البطولة العربية لكرة اليد الزمالك الشعلة
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