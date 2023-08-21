السكة الحديد يتعاقد مع سعيد كمال مدافع المصري

أعلن نادي السكة الحديد تعاقده مع سعيد كمال قادما من المصري.

سعيد كمال كان قد انتقل إلى المصري خلال شهر يناير الماضي قادما من فريق الفيوم.

سعيد كمال يلعب كقلب دفاع وهو من مواليد عام 1999. انضم للفيوم في الموسم قبل الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

شارك سعيد كمال هذا الموسم في 14 مباراة مع الفيوم. سجل فيهم هدفين من ركلتي جزاء.

ولم يشارك سعيد مع المصري منذ الانتقال للفريق في أي مباراة.

وكان السكة قد تعاقد حتى الآن مع كل من محمود عبد العاطي ويوسف رحومة ومحمد جمال وجون إفيري وعمر رجب ومحمد جمال "الكارتة" وعمرو رضا ومحمد أشرف ومؤمن جابر ومحمد عصام وعبد الله جمعة.

ويستعد الفريق للمشاركة بدوري المحترفين في الموسم المقبل.