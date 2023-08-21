الهلال السعودي يعلن رحيل موسى ماريجا

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 14:16

كتب : FilGoal

موسى ماريجا - الهلال ضد النصر

أعلن نادي الهلال السعودي رحيل لاعبه المالي موسى ماريجا وبذلك أصبح حرا في الانتقال لأي فريق.

وخرج ماريجا من حسابات الهلال في الموسم المقبل بقرار من جورجي جيسوس مدرب الفريق.

ووجه الهلال الشكر لماريجا على مسيرته مع الفريق عبر حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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من جهته، قال ماريجا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شكرا لنادي الهلال، شكرا لكل زملائي في الفريق وكل العاملين في هذا النادي".

وأضاف "شكرا مشجعي الهلال لن أنساكم أبدا.. الحمد لله".

ونجح الهلال في ضم أكثر من نجم عالمي في الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزهم نيمار من باريس سان جيرمان وألكسندر ميتروفيتش من فولام.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت قبل أيام أن المالي موسى ماريجا مهاجم الهلال السعودي طالب ناديه بتقاضي راتب عام كامل قبل أن يرحل عن النادي.

وأوضح التقرير أن ماريجا طالب بمستحقاته المالية، البالغة نحو أربعة ملايين ونصف المليون يورو، وتمثل رواتبه المتبقية من عقده، من أجل قبول ورقة المخالصة، وفك الارتباط رسميا بالأزرق.

وأضاف التقرير أن عددًا من الأندية المحلية والخليجية، أبدت اهتمامها باللاعب، وسط رغبة منه ووكيل أعماله في انتظار راتب، يصل إلى نحو 8 ملايين يورو في العام.

ماريجا انضم للهلال قادما من بورتو في صيف 2021 لمدة 3 مواسم، وينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وكانت إدارة الهلال قد طلبت من ماريجا توفير عروض احترافية لكسب خدماته في الموسم الجديد. أو القبول بورقة المخالصة المالية التي قدّمتها له، حسب الرياضية.

ويخضع ماريجا لتدريبات على فترتين، صباحية ومسائية، بعدما أبعده جيسوس عن المعسكر الذي جرى في النمسا تحضيرا للموسم الجديد.

واستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

يذكر أن ماريجا قاد الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس ملك السعودية والسوبر السعودي.

كما ساهم ماريجا في حصول الهلال على وصافة النسخة الماضية من كأس العالم للأندية.

موسى ماريجا الهلال السعودي
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