سكاي: لاعب بايرن على رادار ليفربول ويونايتد

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ليفربول ومانشستر يونايتد سيكونان المرشحان المفضلان لريان جرافينبرخ لاعب بايرن ميونيخ إذا أعطى البافاري الضوء الأخضر لرحيله.

ويريد الهولندي اللعب بانتظام، لكنه في الوقت الحالي الاختيار رقم 4 في خط الوسط تحت قيادة توماس توخيل

لم يظهر اللاعب في أي دقيقة مع بايرن في أول مباراتين بالموسم الجديد، السوبر الألماني، والجولة الافتتاحية للدوري.

وأوضح التقرير أنه لا توجد اتفاقيات شفهية حتى الآن.

ولا تستبعد إدارة بايرن ميونيخ حدوث أي شيء مع جرافينبرخ حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حسب التقرير.

في الموسم الماضي شارك اللاعب الذي يجيد في مركزي الدفاع والوسط خلال الموسم في 33 مباراة معظمها كبديل، وسجل هدفا وصنع مثله.

عقد البالغ من العمر 21 عاما مع بايرن يمتد إلى يونيو 2027.

في الصيف الماضي، أعلن نادي بايرن ميونيخ انضمام ريان جرافنبرخ لاعب أياكس الهولندي إلى صفوفه.

بعدما أسهم جرافنبرخ في تتويج أياكس بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ36 في تاريخه.

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