سكاي: لاعب بايرن على رادار ليفربول ويونايتد

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

جماهير بايرن

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ليفربول ومانشستر يونايتد سيكونان المرشحان المفضلان لريان جرافينبرخ لاعب بايرن ميونيخ إذا أعطى البافاري الضوء الأخضر لرحيله.

ويريد الهولندي اللعب بانتظام، لكنه في الوقت الحالي الاختيار رقم 4 في خط الوسط تحت قيادة توماس توخيل

لم يظهر اللاعب في أي دقيقة مع بايرن في أول مباراتين بالموسم الجديد، السوبر الألماني، والجولة الافتتاحية للدوري.

أخبار متعلقة:
مدافع برشلونة ينضم إلى إيندهوفن رئيس إنتر: بافار عبر عن رغبته في الانضمام إلينا.. والصفقة تقترب من الحسم مواعيد مباريات الإثنين 21 أغسطس - أرسنال وميلان ويد الزمالك الدوري الإيطالي - ثلاثية يوفنتوس وتعادل رائع بين روما وسالرنيتانا.. فوز تاريخي ونهاية لعنة

وأوضح التقرير أنه لا توجد اتفاقيات شفهية حتى الآن.

ولا تستبعد إدارة بايرن ميونيخ حدوث أي شيء مع جرافينبرخ حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حسب التقرير.

في الموسم الماضي شارك اللاعب الذي يجيد في مركزي الدفاع والوسط خلال الموسم في 33 مباراة معظمها كبديل، وسجل هدفا وصنع مثله.

عقد البالغ من العمر 21 عاما مع بايرن يمتد إلى يونيو 2027.

في الصيف الماضي، أعلن نادي بايرن ميونيخ انضمام ريان جرافنبرخ لاعب أياكس الهولندي إلى صفوفه.

بعدما أسهم جرافنبرخ في تتويج أياكس بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ36 في تاريخه.

ريان جرافينبرخ ليفربول مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ
نرشح لكم
السكة الحديد يتعاقد مع سعيد كمال مدافع المصري رومانو: مانشستر سيتي في محادثات متقدمة لضم جيريمي دوكو مدافع برشلونة ينضم إلى إيندهوفن رئيس إنتر: بافار عبر عن رغبته في الانضمام إلينا.. والصفقة تقترب من الحسم السابع عشر.. زد يعلن ضم شادي حسين من الأهلي العربي الثالث في أرض السامبا.. كوريتيبا البرازيلي يعلن ضم إسلام سليماني خبر في الجول - خطوة من الأهلي نحو راتب قندوسي تسهيلا لإعارته تقرير سعودي يكشف سبب تعطل انضمام طارق حامد لـ الوحدة
أخر الأخبار
السكة الحديد يتعاقد مع سعيد كمال مدافع المصري 21 دقيقة | ميركاتو
الهلال السعودي يعلن رحيل موسى ماريجا 23 دقيقة | السعودية
سكاي: لاعب بايرن على رادار ليفربول ويونايتد ساعة | ميركاتو
رومانو: مانشستر سيتي في محادثات متقدمة لضم جيريمي دوكو ساعة | الدوري الإنجليزي
لوسيل يستضيف افتتاح ونهائي كأس آسيا 2023 ساعة | آسيا
سلة - مرعي: لم نحصل على 60% من مستحقات الموسم الماضي.. ولم أكن لأوافق على عودة كيجو حاليا 2 ساعة | كرة سلة
مدافع برشلونة ينضم إلى إيندهوفن 2 ساعة | ميركاتو
رئيس إنتر: بافار عبر عن رغبته في الانضمام إلينا.. والصفقة تقترب من الحسم 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب