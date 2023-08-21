سلة - مرعي: لم نحصل على 60% من مستحقات الموسم الماضي.. ولم أكن لأوافق على عودة كيجو حاليا

كشف أحمد مرعي مدرب فريق السلة بالزمالك عن عدم حصول الفريق على 60% من مستحقات الموسم الماضي.

وقال مرعي عبر قناة صدى البلد: "اللاعبين لم يحصلوا على 60% من قيمة عقود الموسم الماضي وحصلنا على وعد بصرف جزء من المستحقات اليوم ولكن بارقة الأمل اختفت برحيل مجلس الإدارة".

وتابع "كان من المفترض أن نبدأ التدريبات منذ أسبوع ولكن اللاعبين رفضوا النزول للتدريب لأنهم كانوا بحاجة إلى معرفة موعد مستحقاتهم ولكن اليوم بدأنا الإعداد بعد أن تحدثنا معهم وكانوا مقدرين للظروف التي يمر بها النادي".

وواصل "لا أعرف ما إذا كان الأهلي قد تعاقد مع كيجو بسبب تعاقدنا مع أحمد إسماعيل من صفوفه بنفس المركز أم لا

وشدد "سمعت عن حديث الزمالك مع كيجو قبل الانضمام للأهلي مباشرة ولكن لا أعرف أي شيء عن الموضوع ولو كان قد عرض علي لم أكن سأوافق على انضمامه لأننا فقط مسموح لنا بالتعاقد مع ثلاث صفقات وأتممناهم بالفعل ولن أستغني عن أي من اللاعبين الجدد أو ندفع غرامة كبيرة للاتحاد من أجل عودته ولكن كان من الممكن أن أوافق على الأمر قبل شهرين وقبل إتمام الصفقات".

وأضاف "نستعد للموسم الجديد بمزيج بين اللاعبين القدامى واللاعبين الجدد وفترة الإعداد تركز حاليا بنسبة أكبر على اللياقة البدنية وسنشارك في بطولة الدوحة الودية".

وأتم "لعب مباراة السوبر خارج مصر فكرة جيدة وأراه بداية جميلة للموسم ومهمة بالنسبة لنا للوقوف على رؤية الفريق بالموسم المقبل".

وسيبدأ الزمالك موسمه بمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في البطولة كوصيف كأس مصر، بينما يشارك الأهلي كبطل للدوري والكأس.