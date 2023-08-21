مدافع برشلونة ينضم إلى إيندهوفن

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

سيرجينيو ديست - برشلونة

أعلن نادي إيندهوفن الهولندي يوم الاثنين ضم الأمريكي سيرجينو ديست لمدة موسم على سبيل الإعارة من برشلونة.

وأفاد برشلونة في بيان: "اتفاق بشأن إعارة ديست إلى إيندهوفن حتى 30 يونيو 2024 مع خيار شراء بعد انتهاء مدة الإعارة".

وأضاف البيان "يحتفظ برشلونة بحق الحصول على حصة من قيمة انتقال اللاعب إلى فريق آخر مستقبلاً".

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ويمتد عقد ديست مع برشلونة إلى صيف 2025.

في الصيف الماضي، انضم ديست في اليوم الأخير من سوق الانتقالات قادما من الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بمقابل 20 مليون يورو.

بدأ الظهير الأيمن البالغ 21 عاما مسيرته مع أياكس متدرجا في صفوف فرف الناشئين والشباب وانتقل مقابل 21 مليون يورو في 2020 لبرشلونة.

وانضم ديست إلى ميلان بعد 72 ظهور بقميص البلاوجرانا إذ أصبح أول أمريكي يرتدي قميص الفريق الكتالوني.

وسجل ديست 3 أهداف وصنع 4 وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

ديست كان ثاني أمريكي يرتدي قميص ميلان بعد أوجتشي أونيو الذي لعب بين 2009 و2011 للروسونيري.

برشلونة سيرجينو ديست أيندهوفن
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