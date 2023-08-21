رئيس إنتر: بافار عبر عن رغبته في الانضمام إلينا.. والصفقة تقترب من الحسم

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 11:36

كتب : FilGoal

بافار

أوضح جيوسيبي ماروتا رئيس إنتر أن صفقة انضمام بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى ناديه وصلت لمراحل متقدمة.

وقال ماروتا لوكالة الأنباء الفرنسية: "حين تخوض أي مفاوضات تجد أن ما يريده اللاعب هو المهم، وفي حالة بنجامين بافار، فقد عبر اللاعب عن رغبته في الانضمام إلينا".

فيما ذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر اقترب بقوة من حسم صفقة بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ.

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ومن المتوقع إعلان صفقة ضم اللاعب الفرنسي يوم الاثنين، حسب الجريدة الإيطالية.

ويمتد تعاقد بافار مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2024.

وكان مانشستر يونايتد قد فتح باب المفاوضات مع بايرن ميونيخ من أجل ضم الفرنسي بنجامين بافار، حسب جريدة بيلد.

وذكر تقرير بيلد الأسبوع الماضي أن بايرن ميونيخ رفض العرض الأول من مانشستر يونايتد لضم بافار.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين ستستمر، ولن تتوقف عند العرض الأول.

ومن المرجح أن يرفع يونايتد عرضه لضم المدافع الفرنسي خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

فيما أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بافار اتفق مبدئيا مع يونايتد ويريد الانضمام إليه.

وأوضحت التقارير أن بافار يحظى باهتمام ليفربول وبرشلونة ومانشستر سيتي.

في المقابل يسعى بايرن ميونيخ لتجديد عقد بافار والاحتفاظ بخدمات اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

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بافار خاض مع بايرن ميونخ 47 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى بايرن في صيف 2018 شارك في 162 مباراة سجل 12 وصنع 12.

ويستطيع الفرنسي البالغ 26 عاما من اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

بنجامين بافار إنتر بايرن ميونيخ
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