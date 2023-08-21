زيزو: رغبتي كانت وستظل البقاء في الزمالك.. وتحملنا ما لا يقدر عليه بشر

شدد أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك على رغبته في البقاء مع الفريق على الرغم مما أثير خلال الفترة الماضية عن رغبته في الرحيل عن الفريق.

وكتب زيزو عبر حسابه على إنستاجرام: "للتوضيح ولحق جماهير الزمالك علي، أولا كل الشكر على الحب من جماهير الزمالك العظيمة الداعمة دائما للنادي بشكل عام وزيزو بشكل خاص، كل ما أثار الأيام الماضية على أن رغبتي هي الرحيل عن الزمالك ما هو الا اجتهادات من وسائل التواصل الاجتماعي وألله يعلم مصدرها".

"رغبني كانت وستظل دائما في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره وإذا كانت رغبة جماهير الزمالك وإدارته انتقالي لأي ناد للاستفادة المادية أو لأي سبب سأكون أول داعم لهذا القرار ولكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في النادي أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح".

يجب أن تعلم جماهير الزمالك أن اللاعبين تحملوا ما لا يقدر عليه بشر وصحيح هم يتحملون جزء مما حدث الموسم الماضي ولكن مع لاعبين آخرين لكان الوضع أمثر سوء، اعتدت على أن أكون صريحا وأن أتق الله في كل كلمة وكل موقف مهما كانت عواقبه، ما مضى أصبح من الماضي ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك".

وكان نادي الزمالك قد أعلن رفض العرض المقدم من نادي الشباب السعودي لشراء أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء بيان الزمالك كالآتي: "رفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف "وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو".

وأكمل "ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة"

وأتم "ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار".

وأرسل نادي الشباب السعودي عرضا رسميا إلى الزمالك من أجل طلب التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأبيض.

وجاء محتوى العرض كالآتي:

"يهديكم مجلس إدارة نادي الشباب السعودي أطيب التحية والتقدير وسائلين الله لكم التوفيق والسداد، ومن منطلق العلاقات الأخوية التي تجمع الناديين الشقيقين، نفيدكم برغبتنا في انتقال اللاعب المحترف/ أحمد مصطفى محمد سيد مواليد 10-01-1996 إلى نادي الشباب السعودي بنظام الانتقال الدائم".

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الزمالك العرض المقدم من نادي الشباب السعودي بشأن زيزو.

وكشف لكم FilGoal.com في وقت سابق الكاملة للعرضين السعوديين الذين وصلا لـ زيزو، وموقف كافة الأطراف.

يذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ولا يوجد فيه شرط جزائي.

صاحب الـ27 عاما خاض 49 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم 24 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويملك زيزو 29 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفين.

وتقدم مجلس إدارة الزمالك باستقالة جماعية وتم تقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة أول أمس السبت.

كما تقدم محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك بالاستقالة من مناصبهم إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي جدد خلال الفترة المقبلة لتسيير أمور النادي إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً.