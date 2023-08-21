مواعيد مباريات الإثنين 21 أغسطس - أرسنال وميلان ويد الزمالك

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 10:13

كتب : FilGoal

أرسنال ونوتينجهام

تختتم اليوم مباريات الجولة من الدوريات الأوروبية، كما تستأنف مباريات البطولة العربية لكرة اليد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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كريستال بالاس × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

غرناطة × رايو فايكانو.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

تورينو × كالياري.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

بولونيا × ميلان.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

البطولة العربية لكرة اليد

الزمالك × الشعلة.. 5:00 مساء.. قناة الاتحاد العربي لكرة اليد على يوتيوب.

البنك الأهلي × الجزيرة.. 1:00 مساء - قناة الاتحاد العربي لكرة اليد على يوتيوب.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الزمالك أرسنال الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي البطولة العربية لكرة اليد
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