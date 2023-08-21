الدوري الإيطالي - ثلاثية يوفنتوس وتعادل رائع بين روما وسالرنيتانا.. فوز تاريخي ونهاية لعنة

انتصر يوفنتوس وخسر لاتسيو وتعادل روما في ثاني أيام الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس الفوز بنتيجة 3-0 على أودينيزي خارج أرضه، فيما تعادل روما في الأولمبيكو بهدفين لكل فريق.

وخسر لاتسيو في الدقائق الأخيرة أمام ليتشي، فيما ظفر أتالانتا بأول 3 نقاط له في الموسم بالفوز على ساسولو.

يوفنتوس × أودينيزي

احتاج البيانكونيري دقيقتين فقط لافتتاح أهدافه في الموسم، تمريرة من دوشان فلاهوفيتش وتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء من فيدريكو كييزا سكنت شباك أصحاب الأرض.

هدف جاء بعد 148 ثانية من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 20 تحصّل يوفنتوس على ركلة جزاء انبرى لها فلاهوفيتش وسددها في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سجل الفرنسي أدريان رابيو برأسية الهدف الثالث بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى من أندريا كامبياسو.

ولأول مرة يسجل يوفنتوس ثلاثية في الشوط الأول من الجولة الأولى من الموسم منذ موسم 2001-2002 عندما سجل ضد فينتسيا 4 أهداف.

في الشوط الثاني أجرى أليجري عدة تغييرات، ولم تتغير مجريات المباراة كثيرا.

وقبل 10 دقائق على النهاية سجل فلاهوفيتش هدفا رابعا للبيانكونيري لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

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يوفنتوس يبدأ موسه في الكالتشيو بالفوز على أودينيزي 3-0.. شاهد أهداف المباراة#أودينيزي_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/VLcD811SG4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2023

روما × ساليرنيتانا

وفي الأولمبيكو انتهت المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين في لقاء الأهداف الرائعة.

تقدم أندريا بيلوتي بهدف في الدقيقة 8 لكن ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 17 سجل بيلوتي هدفا رائعا بعد تمريرة طولية من دييجو يورينتي حيث تسلم الكرة وراوغ المدافع وسجل بقوة في الشباك.

ولأول مرة يسجل بيلوتي بقميص روما في الدوري الإيطالي إذ لم يسجل للفريق طيلة الموسم الماضي خلال 34 مباراة ويعود آخر هدف له بقميص تورينو في مايو 2022 ضد إمبولي.

وفي الدقيقة 36 سجل أنطونيو كاندريفا هدفا بتصويبة صاروخية بعد مراوغة كريس سمولينج داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني سجل كاندريفا هدفا أروع من الأول بعدما تسلم الكرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وأطلق تسديدة مقوسة سكنت الشباك في الدقيقة 49.

وللمرة الأولى يسجل كاندريفا ثنائية في الدوري الإيطالي منذ 2016 عندما سجل بقميص لاتسيو ضد كييفو فيرونا.

وأدرك بيلوتي التعادل برأسية قوية بعد ركنية نفذها لياندرو باريديس في الدقيقة 82.

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في مباراة مثيرة..



روما وساليرنيتانا يتعادلان بهدفين لكل فريق



شاهد أهداف اللقاء#روما_ساليرنيتانا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/hNNWQWcWCA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2023

ساسولو × أتالانتا

في ملعب مابي ستيديوم، حسم أتالانتا اللقاء لصالحه في الدقائق العشرة الأخيرة عن طريق البديلين.

شارل دي كيتلاري انتظر حتى الدقيقة 83 مسجلا هدفه الأول في الدوري الإيطالي برأسية بعد موسم كامل دون أهداف بقميص ميلان.

ويقضي البلجيكي الموسم الجاري معارا من ميلان بعدما لم يسجل أي هدف طيلة الموسم الماضي في 33 مباراة بالدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سجل البديل ندير زورتا الهدف الثاني معززا فوز فريقه.

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أتالانتا يهزم مضيفه ساسولو بثنائية دون رد ⚽️⚽️



شاهد أهداف المباراة 📽️#ساسولو_أتالانتا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/RHjh1UnnLP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2023

ليتشي × لاتسيو

وحقق ليتشي أول فوز في تاريخه بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي بعدما قلب تأخره لفوز في الدقائق الأخيرة.

تقدم لاتسيو في الدقيقة 26 عن طريق هدافه التاريخي شيرو إيموبيلي بعد عرضية من لويس ألبرتو.

ووصل إيموبيلي للهدف رقم 200 له في الدوريات الخمس الكبرى، كما كان الهدف رقم 100 له خارج أرضه أيضا.

وفي الدقائق الأخيرة وخلال دقيقتين قلب أصحاب الأرض تأخرهم على ملعب فيلا ديل ماري لفوز قاتل تاريخي.

هدف أول من ألمكفسيت في الدقيقة 85 ثم آخر من فيدريكو دي فرانشيسيكو بعد دقيقتين حسما فوز ليتشي القاتل.