خبر في الجول - أوسوريو يحدد موعد ومكان إقامة معسكر الزمالك استعدادا للموسم المقبل

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 00:11

كتب : إبراهيم رمضان

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

استقر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك على مكان وموعد إقامة معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com استقر أوسوريو على إقامة معسكر الزمالك في القاهرة والأقرب مدينة 6 أكتوبر.

وسينطلق المعسكر بعد أيام قليلة من بداية فترة الإعداد يوم 1 سبتمبر المقبل.

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وقرر أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك قرر تأجيل سفره إلى كولومبيا المقرر له يوم غد الإثنين إلى موعد آخر، حسبما علم FilGoal.com.

وجاء ذلك من أجل الاجتماع مع معاونيه لبحث بعض الأمور الخاصة بالفريق والاستعداد للموسم الجديد.

وقرر أوسوريو في وقت سابق السفر إلى بلاده يوم الإثنين لقضاء فترة إجازة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني الكولومبي إلى القاهرة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بـ48 ساعة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو قد منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

واحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، والخسارة أمام الشباب السعودي 1-0، والتعادل مع النصر السعودي 1-1.

وعلى المستوى المحلي احتل الأبيض المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 60 نقطة، وسيشارك في كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

ويتواجد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، حيث سيلاقي بيراميدز، بينما يلعب الأهلي مع إنبي على الجانب الآخر.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو
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