عبد الدايم يتحدث عن استقالته من إدارة النشاط الرياضي بالزمالك.. وموقف العقود

تحدث أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بالزمالك والمستقيل من منصبه عن أسباب قراره.

وكشف عبد الدايم عن إتمام التعاقد مع ثلاثة لاعبين في الكرة الطائرة ولم يتم تسجيل العقود في الوقت الراهن.

وقال عبد الدايم عبر قناة صدى البلد: "نحن نعمل لصالح الزمالك وليس لصالح أحد، إذا رأت وزارة الشباب والرياضة أن استقالتنا ليست في مصلحة النادي سأعود".

وأضاف "اعتذرت عن عدم الاستمرار في منصبي لرفع الحرج عن الوزارة أو من سيأتي لقيادة النادي، ولو رأت الوزارة أن مصلحة النادي في استمرارنا لا توجد لدي مشكلة وسأستمر".

وكشف عبد الدايم "أنهينا مستحقات فريق اليد، وحجزت اليوم موعد عودتهم يوم 28 بعد نهاية البطولة العربية وإن شاء الله يحققون اللقب ولا يوجد تقصير أو من يعمل ضد مصلحة الزمالك داخل النادي".

وشدد مدير النشاط الرياضي السابق بالزمالك "لست محسوبا على أحد وعلاقتي فقط بنادي الزمالك، مجلس الإدارة وفر لنا كل شيء على قدر ما نستطيع، متعاقد مع ثلاثة لاعبين ولا أعلم ماذا أفعل".

وواصل "أتممت التعاقد مع اثنين من أفضل اللاعبين في الكرة الطائرة بمصر، ونهاية فترة القيد خلال أسبوع وسأتعاون مع أي شخص قادم من أجل تسجيل اللاعبين".

وتسائل عبد الدايم "إذا تعاقدت مع لاعب خلال يومين، كيف سأدفع لهم قيمة الصفقة في الوقت الحالي وهناك أيضا محترفين طائرة؟ في الفترة الماضية كان ذلك بالتواصل مع مجلس الإدارة".

وبسؤاله عن سبب غياب فريق السلة عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة أجاب "كان هناك وعد واتفاق معهم من مجلس الإدارة بدفع شهرين من المستحقات وبالفعل تم تدبير المبلغ وهو في خزينة النادي حاليا".

واختتم أحمد عبد الدايم تصريحاته "لكن ليس من سلطتي أو سلطة أحد من الموجودين حاليا التصرف في مبالغ موجودة في خزينة النادي".