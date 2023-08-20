حسين لبيب: أفكر في الترشح لرئاسة الزمالك

كشف حسين لبيب عن تفكيره في الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال لبيب عبر قناة صدى البلد: "أفكر في الترشح لانتخابات الزمالك ولدي قائمة جاهزة بالكامل ومكونة من أسماء كبيرة وثقيلة ورموز للنادي وأطالب الجمعية العمومية وجماهير الزمالك بالتكاتف ودعم أي كان من سينجح في الانتخابات".

وتابع "إن كنت رئيسا لنادي الزمالك لن نقوم بالسماح برحيل أحمد سيد زيزو عن صفوف الفريق لأننا نادي قمة يبحث عن البطولات وبيع اللاعبين المميزين ليس هو الحل للخروج من الأزمات وبدلا من الاستغناء عن زيزو والبحث عن لاعب مثله لما لا أوجد لاعبين مثله وهو متواجد؟".

وكان مجلس إدارة الزمالك قد تقدم باستقالة جماعية أمس السبت.(طالع التفاصيل)

كما تقدم محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك بالاستقالة من مناصبهم إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحسب اللائحة فإن لجنة ثلاثية مكونة من المدير المالي والمدير الإداري ومدير النشاط الرياضية تكون هي المخولة بإدارة الزمالك لحين عقد جمعية عمومية مقبلة لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.

وسبق لحسين لبيب وأن تولى رئاسة لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك نادي الزمالك بعد حل مجلس إدارة.