السابع عشر.. زد يعلن ضم شادي حسين من الأهلي

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 23:09

كتب : أحمد الخولي

شادي حسين

أعلن نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز عن تعاقده مع المهاجم شادي حسين قادما من النادي الأهلي.

ووقع حسين عقدا مدته 3 سنوات مع نادي زد، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وتأهل زد والجونة وبلدية المحلة إلى الدوري الممتاز، بينما هبط أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود.

وانضم شادي حسين البالغ من العمر 30 عاما لصفوف الأهلي في بداية الموسم لماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

ومع الأهلي شارك شادي حسين في 17 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا واحدا.

وأعلن نادي زد عن 17 صفقة رسمية حتى الآن كالآتي:

محمد إسماعيل من إنبي

جرجس مجدي من إنبي

الجامبي محمد سوانيه

التنزاني محسني ماليما

معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب

عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.

بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب.

محمد أشرف إعارة من الأهلي

مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق

حمدي ياسر من الأهلي

أحمد سيد عبد النبي من الأهلي

احمد عاطف قطة من بيراميدز

مصطفى عبد الرؤوف زيكو من حرس الحدود

مصطفى سعد من الأهلي

شادي حسين من الأهلي

شادي حسين زد الدوري المصري الأهلي
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