بثنائية بيدري وتوريس.. برشلونة يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزه الأول في الموسم بالانتصار على قادش بهدفين دون مقابل في الملعب الأولمبي الذي انتقل الفريق للعب عليه بسبب تجديد ملعب كامب نو.

وسجل هدفي برشونة في المباراة كل من بيدري وفيران توريس.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة الرابعة بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى منذ بداية الدوري.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بثنائي هجومي مكون من روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال.

لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي يقودان هجوم برشلونة أمام قادش #في_إسبانيا 🔴🔵 pic.twitter.com/goBDp96kxa — FilGoal (@FilGoal) August 20, 2023

وأصبح جمال هو أصغر لاعب يشارك بشكل أساسي في الدوري الإسباني بعمر 16 عاما و38 يوما.

بيدري كان صاحب المحاولة الأولى لبرشلونة في الدقيقة الـ 15 برأسية ولكنها جاءت سهلة في يد ليديسما.

الحارس الأرجنتيني تألق من جديد في التصدي لانفراد لامين جمال في الدقيقة الـ 28.

وتصدى مارك أندري تير شتيجن بدوره لانفراد بالمرمى روجر مارتي في الدقيقة الـ 34.

وفي الشوط الثاني منعت العارضة فرصة الأول من رأسية جافي.

روبن ألكاراز كاد أن يسجل عكس سير المباراة بعد مهارة رائعة ولكن سدد بجوار المرمى.

وأجرى برشلونة تبديلان بدخول عبد الصمد الزلزولي وأنسو فاتي بدلا من بالدي وجافي.

الزلزولي كاد أن يسجل في الدقيقة الـ 80 بتسديدة قوية ولكن ليديسما واصل التألق.

وبعد دقيقتين فقط تقدم برشلونة أخيرا بهدف بيدري مستغلا تمريرة من إلكاي جوندوجان ليضع الكرة مباشرة في المرمى.

بيدري تمكن من تسجيل 10 أهداف بقميص برشلونة منذ تولي تشافي هيرنانديز تدريب الفريق وسبعة أهداف منهم سجلوا عندما كانت النتيجة تعادل بدون أهداف.

video:1

الهدف كان هو المساهمة الأولى لجوندوجان مع الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وفي الدقيقة الـ 90 سجل فاتي الهدف الثاني ولكنه لم يحتسب بسبب وجود ليفاندوفسكي في وضعية تسلل.

وبعد ثلاث دقائق أنهى البديل فيران توريس أهداف المباراة بهدف ثاني احتسب تلك المرة مستغلا تمريرة من ليفاندوفسكي لينفرد ويضع الكرة بالرأس في الشباك.

وسيحل برشلونة ضيفا في مباراته المقبلة على فياريال على ملعب لا سيراميكا يوم الأحد المقبل.