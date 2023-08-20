خبر في الجول - خطوة من الأهلي نحو راتب قندوسي تسهيلا لإعارته

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 22:23

كتب : أحمد الخولي

أحمد قندوسي - الأهلي

لا تزال المفاوضات جارية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا من أجل انتقال أحمد قندوسي على سبيل الإعارة.

ويسعى سيراميكا كليوباترا لضم أحمد قندوسي على سبيل الإعارة وما يعطل إتمام الصفقة هو راتب اللاعب الجزائري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وافق على طلب سيراميكا كليوباترا بتحمل جزء من راتب قندوسي لتسهيل إعارته.

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ويقترب الأهلي من دفع ما يقارب من 50% من راتب قندوسي على أن يتحمل سيراميكا الجزء المتبقي.

ويسعى الأهلي لرحيل أحمد قندوسي تمهيدا للتعاقد مع مهاجم أجنبي.

قندوسي صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وفاق سطيف الجزائري في شهر يناير الماضي.

وخاض قندوسي مع الأهلي 21 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

وتوج قندوسي مع الأهلي بلقب واحد لكل من الدوري وكأس مصر وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا.

وسجل قندوسي آخر أهداف الأهلي في الموسم المنقضي، عندما تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي
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