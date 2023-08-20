انتهت الدوري الإيطالي - أودينيزي (0) (3) يوفنتوس.. فوز السيدة العجوز
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 21:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.
ويحل يوفنتوس ضيفا على ملعب أودينيزي، نيو فريولي في مدينة أوديني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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انتهت
ق 78: هدف ملغي لفلاهوفيتش
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: جوووول عرضية من كامبياسو ورأسية من رابيو بعد خروج خاطئ للحارس تسكن الشباك.
ق 20: جوووول فلاهوفيتش يسجل الثاني من علامة الجزاء
ق 2: جووووول مبكرررر للغاية.. كييزا يسجل الأول بتسديدة أرضية رائعة.
بداية اللقاء
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