تقرير سعودي يكشف سبب تعطل انضمام طارق حامد لـ الوحدة

تتعطل صفقة انتقال طارق حامد لاعب اتحاد جدة لصفوف الوحدة السعودي بسبب لجنة استقطاب اللاعبين الأجانب في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

واعترف توفيق تونسي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي بمفاوضات ناديه لضم طارق حامد. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن اللجنة غاضبة من مسؤولي الوحدة بعد تقديم عرض مالي أعلى من عرض الطائي خلال المفاوضات مع أوديون إيجالو.

وانضم إيجالو بعد نهاية تعاقده مع الهلال السعودي في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة قدما عرضا للتعاقد مع إيجالو لكن اللجنة رفضت باعتبار أقدمية الطائي في الطلب، ثم تنازل الطائي عن العرض في النهاية منعا للدخول في مزيدات على اللاعب.

وواصل التقارير "رغم تسجيل اللاعب إيجالو للوحدة، فإن لجنة الاستقطابات لا تزال غاضبة من تصرف الوحدة، وهو السبب الذي جعل طلب إدارة النادي الخاص بالتعاقد مع المصري طارق حامد لاعب نادي الاتحاد معلقا حتى الآن".

جريدة المدينة السعودية ذكرت في وقت سابق، أن المفاوضات بين نادي ضمك السعودي وطارق حامد لاعب اتحاد جدة تعثرت بسبب خلافات حول مدة العقد.

وأوضح التقرير أن طارق حامد اشترط أن تكون مدة العقد موسمين، بينما يرغب ضمك في التعاقد لموسم واحد.

وأفاد التقرير بأن هذه الخلافات حول مدة العقد أجلت حسم انتقال طارق حامد إلى ضمك.

وأشارت تقارير سعودية في وقت سابق إلى خروج لاعب الوسط المصري من حسابات اتحاد جدة بعد ضم الثنائي نجولو كانتي وفابينيو.

وغاب طارق حامد عن مواجهتي اتحاد جدة أمام الرائد والطائي في افتتاح مباريات الدوري السعودي.

ويعاني طارق من إصابة قوية في الوجه تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية.

ما هي لجنة استقطاب اللاعبين الأجانب في السعودية؟

يترأس النيجيري مايكل إيمينالو المدير الرياضي لتشيلسي وموناكو السابق اللجنة التي تهتم بالصفقات الأجنبية لفرق الدوري السعودي بدءا من الموسم الجاري.

وتعمل اللجنة في مساعدة الأندية السعودية لاستقطاب النجوم العالميين الذين سيشكلون إضافة لأنديتهم وللدوري السعودي.

كما سيساعد النيجيري وفريقه الأندية في تحديد المراكز التي تحتاجها فنيا، ونوعية اللاعبين المرشحين لشغلها، وفق معايير لهذا البرنامج لا يمكن تجاوزها، ما سيضمن تحقيق البرنامج لأهدافه وضمان الاستفادة من الدعم الكبير لتطوير كرة القدم السعودية، والدوري على وجه التحديد.