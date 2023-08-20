الصفقة العاشرة.. الاتحاد يضم إسلام أبو سليمة

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 21:31

كتب : هاني العوضي

إسلام أبو سليمة - الاتحاد

أعلن الاتحاد السكندري ضم إسلام أبو سليمة مدافع المصري السابق في صفقة انتقال حر.

وكشف نادي الاتحاد عن إتمام تعاقده مع إسلام أبو سليمة بتعاقد لمدة ثلاثة مواسم مقبل.

وأشار بيان الاتحاد إلى التعاقد مع أبو سليمة بناء على طلب طارق العشري المدير الفني للفريق.

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وتعاقد زعيم الثغر مع أحمد الشيخ، وسيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة والكاميروني فرانك آلان، ورجب عمران.

وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد مع المدافع الإيفواري واتارا سواليو، إلا أن طارق العشري مدرب الفريق قد أعلن عبر FilGoal.com عن فسخ تعاقده لضعف مستواه في الودية الأولى أمام دلفي.

ولعب الاتحاد السكندري أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على دلفي بنتيجة 4-2، بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد.

وسجل أهداف الفريق السكندري كريستوفاو مابولولو "هدفين" وسيف تقا وعلي خالد ناشئ الفريق.

ويبدأ الاتحاد السكندري موسما جديدا بقيادة طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وأنهى زعيم الثغر الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

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