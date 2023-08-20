تشكيل يوفنتوس - فلاهوفيتش وكييزا يقودان الهجوم ضد أودينيزي

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد كريمونيسي

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أودينيزي.

ويفتتح يوفنتوس الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي على ملعب الأخير.

ويبدأ يوفنتوس بدوسان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا في خط الهجوم.

أخبار متعلقة:
بمشاركة مرموش كبديل.. فرانكفورت يفتتح الدوري الألماني بثلاث نقاط كرة يد - علي زين يتوج بلقب السوبر الروماني حاكم مسرح العرائس.. رجل المراهنات الأخطر في عالم كرة القدم هدف وطرد.. أكرد يشعل فوز وست هام على تشيلسي في ظهور مأساوي للأغلى في التاريخ

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: فوتشينيك تشيزني.

الدفاع: دانيلو - بريمير - أليكس ساندرو.

الوسط: تيموثي وياه - فابيو ميريتي - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - أندريا كامبياسو.

الهجوم: فيديريكو كييزا - دوسان فلاهوفيتش.

وكان يوفنتوس قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع وتم استبعاده من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي بسبب المخالفات المالية.

يوفنتوس أودينيزي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بمشاركة مرموش كبديل.. فرانكفورت يفتتح الدوري الألماني بثلاث نقاط حاكم مسرح العرائس.. رجل المراهنات الأخطر في عالم كرة القدم هدف وطرد.. أكرد يشعل فوز وست هام على تشيلسي في ظهور مأساوي للأغلى في التاريخ رابع أغلى صفقة.. أياكس يضم سوتالو من دينامو زغرب نابولي يضم وليد شديرة ويعيره مباشرة لـ فروسينوني انتهت في الدوري الإنجليزي - وست هام (3)-(1) تشيلسي تشكيل تشيلسي - تعديل اضطراري وحيد.. تشيلويل يقود البلوز في الدربي ضد وست هام للمرة الأولى في التاريخ.. منتخب إسبانيا بطلا لكأس العالم للسيدات بالفوز على إنجلترا
أخر الأخبار
تشكيل يوفنتوس - فلاهوفيتش وكييزا يقودان الهجوم ضد أودينيزي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - علي زين يتوج بلقب السوبر الروماني 30 دقيقة | كرة يد
بمشاركة مرموش كبديل.. فرانكفورت يفتتح الدوري الألماني بثلاث نقاط 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
حاكم مسرح العرائس.. رجل المراهنات الأخطر في عالم كرة القدم 45 دقيقة | تقرير في الجول
هدف وطرد.. أكرد يشعل فوز وست هام على تشيلسي في ظهور مأساوي للأغلى في التاريخ 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) قادش.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه لضم مدافع شباب السنغال ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم أحمد ميهوب ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم