تشكيل يوفنتوس - فلاهوفيتش وكييزا يقودان الهجوم ضد أودينيزي

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أودينيزي.

ويفتتح يوفنتوس الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي على ملعب الأخير.

ويبدأ يوفنتوس بدوسان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: فوتشينيك تشيزني.

الدفاع: دانيلو - بريمير - أليكس ساندرو.

الوسط: تيموثي وياه - فابيو ميريتي - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - أندريا كامبياسو.

الهجوم: فيديريكو كييزا - دوسان فلاهوفيتش.

وكان يوفنتوس قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع وتم استبعاده من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي بسبب المخالفات المالية.