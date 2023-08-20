بمشاركة مرموش كبديل.. فرانكفورت يفتتح الدوري الألماني بثلاث نقاط

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

عمر مرموش

افتتح إينتراخت فرانكفورت منافسات الدوري الألماني بالانتصار على دارمشتات بهدف دون مقابل.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وشارك مرموش كبديل في الدقيقة 84 كبديل لراندل كولو مواني صاحب الهدف.

وسجل كولو مواني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

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ويلعب فرانكفورت مباراته المقبلة أمام ماينز يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الثانية.

ولم تشهد الجولة الأولى من الدوري الألماني سوى تعادل وحيد بين بوروسيا مونشنجلادباخ وأوجسبورج.

وكان مرموش قد افتتح مشاركاته مع فرانكفورت الأسبوع الماضي بالتسجيل أمام لوكوموتيف لايبزج في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وانضم مرموش إلى فرانكفورت بعد نهاية تعاقده مع فولفسبورج في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم بدءا من الموسم الجاري.

وستقام قرعة الدور الثاني (32) يوم 1 أكتوبر المقبل وستقام المباريات بين 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

مرموش فرانكفورت الدوري الألماني
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