انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) قادش

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

برشلونة - قادش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد قادش في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق93. جووووول الثااني لبرشلونة عن طريق فيران توريس مستغلا تمريرة بالرأس من ليفاندوفسكي لينفرد ويسجل في الشباك.

ق82. جوووووول أول لبرشلونة عن طريق بيدري مستغلا تمريرة من جوندوجان ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

ق80. الزلزولي كاد أن يسجل بتسديدة قوية ولكن ليديسما يواصل التألق.

ق68. دخول عبد الصمد الزلزولي وأنسو فاتي بدلا من أليخاندرو بالدي وجافي.

ق62. مرور رائع من روبن ألكاراز من دفاعات برشلونة ولكنه سدد بجوار المرمى.

ق53. رأسية من جافي ترتد من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34. مارك أندري تير شتيجن يتصدى لانفرادا بالمرمى من نصف الملعب بعد خطأ كبير من كوندي.

ق28. ليديسما يتألق في التصدي لانفراد من لامين جمال.

ق15. بيدري يهدر فرصة الهدف الأول برأسية سهلة في يد الحارس ليديسما.

بداية المباراة

برشلونة قادش الدوري الإسباني
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