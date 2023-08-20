خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه لضم مدافع شباب السنغال

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 20:22

كتب : عمرو نبيل

باباكار نداي - السنغال

أتم نادي فاركو اتفاقه مع دوان السنغالي لضم باباكار نداي مدافع منتخب السنغال للشباب.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب الفائز بكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما، من المنتظر وصوله للقاهرة خلال الساعات المقبلة لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.

المدافع البالغ 20 عاما يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

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وبدأ مسيرته مع دوان منذ 2010 وتدرج في صفوف الفريق وصولا للفريق الأول.

وشارك نداي في كأس أمم إفريقيا للشباب في جميع المباريات بشكل أساسي وانتهت المسابقة التي أقيمت في مصر شهر فبراير ومارس الماضي بتحقيق الأسود للقب ودون استقبال أهداف.

كما شارك في مايو الماضي في كأس العالم للشباب والتي أقيمت في الأرجنتين لكن الأسود ودعوا دور المجموعات بعد حصد نقطتين فقط.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فأن النادي أتم ضم شريف دابو ومصطفى البدري ومحمد بانجورا مدافع منتخب فرنسا للشباب ومحمد أيمن وعمر رضا.

فاركو دوان باباكار نداي
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