رابع أغلى صفقة.. أياكس يضم سوتالو من دينامو زغرب
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 19:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي أياكس الهولندي توصله لاتفاق مع دينامو زغرب الكرواتي لضم يوسيب سوتالو.
يوسيب شوتالو
النادي : دينامو زغرب
وكشف النادي عن قيمة الصفقة بـ 20.5 مليون يورو تضاف إليها 3 ملايين مكافآت مرتبطة بالأداء.
اللاعب البالغ 23 عاما انضم لصفوف أياكس بعقد يمتد حتى صيف 2028.
Coming soon to 𝘼𝙈𝙎...— AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2023
وتدرج المدافع الدولي في جميع فئات دينامو زغرب الكرواتي وصولا للفريق الأول وحقق لقب الدوري الكرواتي 3 مرات.
وشارك سوتالو الموسم الجاري في 7 مباريات مع زغرب قبل الانتقال لصفوف أياكس وسجل هدفا.
وأصبح الكرواتي رابع أغلى صفقة في تاريخ أياكس الهولندي، إذ يعد ستيفن بيرجفاين الأغلى في تاريخ النادي بـ 31.25 مليون يورو.
ويحتل أياكس المركز الخامس بعد مرور جولتين من الدوري الهولندي برصيد 4 نقاط.
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