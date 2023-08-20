فحص طبي للاعبي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

بيراميدز والأهلي

خضع لاعبي بيراميدز لفحوصات طبية استعدادا لبداية الموسم الجديد.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

ويشترط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يقدم كل فريق ملف طبي شامل للاعبيه من أجل المشاركة في بطولاته القارية.

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وخضع جميع اللاعبين لفحص طبي شامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على الجميع.

وأنهى بيراميدز الدوري المصري في المركز الثاني بالموسم الماضي.

ويشارك الفريق في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لبيراميدز الوصول لنهائي كأس الكونفدرالية مرتين ولكنه هزم في المرتين.

بيراميدز
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