تشكيل برشلونة - لامين جمال وليفاندوفسكي يقودان الهجوم ضد قادش

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد قادش.

ويلعب برشلونة مع قادش على ملعب الأول في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة لامين جمال بشكل أساسي من البداية في خط الهجوم برفقة روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي - أندرياس كريستينسين - فرينكي دي يونج - أليخاندرو بالدي.

الوسط: أوريول روميو - بيدري - إلكاي جوندوجان.

الهجوم: لامين جمال - روبرت ليفاندوفكسي - جافي.

وكان برشلونة قد تعادل في مباراته الأولى ضد خيتافي خارج ملعبه بدون أهداف.