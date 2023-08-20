نابولي يضم وليد شديرة ويعيره مباشرة لـ فروسينوني

أعلن نادي نابولي ضم المغربي وليد شديرة قادما من باري في الدرجة الثانية الإيطالية.

ثم أوضح النادي خروج اللاعب معارا مباشرة لصفوف فروسينوني مباشرة لمدة موسم واحد.

المهاجم الدولي البالغ 25 عاما وُلد في إيطاليا ولعب لمنتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 والتي حل بها أسود الأطلس في المركز الرابع.

وتعرض شديرة للطرد في مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، ولم يسجل رفقة كتيبة وليد الركراكي.

وجذب الهداف الأنظار الموسم الماضي في الدرجة الثانية الإيطالية إذ سجل 17 هدفا وصنع 7 في 31 مباراة.

وكاد أن يتأهل باري لكنه خسر نهائي الملحق المؤهل للدوري الإيطالي الموسم الماضي بالخسارة من كالياري بنتيجة 2-1.

ويعد نابولي الشقيق الأكبر لنادي باري حاليا، حيث يتملك لويجي دي لاورينتيس شقيق أوريليو رئيس نابولي رئاسة باري.

واستهل نابولي الموسم الجاري حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على فروسينوني في افتتاح الموسم بنتيجة 3-1.

وسبق لشديرة أن لعب لبارما لكنه خرج معارا لـ 3 مواسم متتالية بين 2019 وحتى 2021 قبل الانتقال لصفوف باري.

في موسم 2021-22 ساهم في صعود باري للدرجة الثانية.