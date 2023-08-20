كرة يد - خطوة نحو الصدارة.. البنك الأهلي يهزم مضر ويتأهل لربع النهائي

تغلب فريق البنك الأهلي لرجال كرة اليد على مضر السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة العربية للأندية.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة العربية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" حتى 27 أغسطس الجاري.

وتغلب البنك الأهلي على مضر السعودي بنتيجة 25-23 ليقترب أكثر نحو صدارة المجموعة الأولى.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني من ثلاث مباريات بينما مضر لا يزال متصدرا بـ 7 نقاط بعد خوض المباريات الأربعة.

ويتبقى للبنك الأهلي مباراة واحدة ضمن منافسات دور المجموعات وتقام في الواحدة ظهر غدا الإثنين.

وحال فوز البنك الأهلي في المباراة الختامية يتأهل لربع النهائي كمتصدر المجموعة.

ويمثل البنك الأهلي والزمالك مصر في منافسات البطولة العربية للأندية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وبذلك ضمن الزمالك والبنك الأهلي مقعدهما في ربع النهائي بفضل تحقيقه لانتصارين في أول 3 مباريات.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.