كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. الكشف عن متنافسي البطولة العربية

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 18:32

كتب : هاني العوضي

الأهلي سلة ضد الاتحاد السكندري - إيهاب أمين

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة قائمة الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية والمقرر إقامتها في قطر.

وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويمثل مصر في البطولة العربية كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سيدات مصر تتأهلن في منافسات السلسلة العالمية 3×3 ويواجهن إسبانيا سلة – الاتحاد السكندري يضم المحترف الأمريكي شانون شورتر سلة – الاتحاد يجدد تعاقد أحمد عادل كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن أجندة منافسات الرجال للموسم الجديد

وكشف عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عبر FilGoal.com: "يشارك في النسخة المقبلة من البطولة 16 فريقا".

وتابع "سيتم إجراء القرعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر".

وجاءت قائمة الفرق المشاركة كالآتي:

- الأهلي والاتحاد (مصر)

- قطر والأهلي (قطر)

- بيروت والرياضي (لبنان)

- الكويت والقادسية (الكويت)

- وحدة صنعاء (اليمن)

- الاتحاد (ليبيا)

- خدمات البريج (فلسطين)

- السيب (عمان)

- المحرق (البحرين)

- الجيش (سوريا)

- الاتحاد (الجزائر)

- الفتح (السعودية)

وكان الأهلي هو وصيف النسخة الماضية بعد خسارة النهائي من الكويت.

وحصد الأهلي لقب النسخة قبل الماضية والتي أقيمت في مصر.

الأهلي الاتحاد كرة سلة البطولة العربية
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات مصر تتأهلن في منافسات السلسلة العالمية 3×3 ويواجهن إسبانيا سلة – الاتحاد السكندري يضم المحترف الأمريكي شانون شورتر سلة – الاتحاد يجدد تعاقد أحمد عادل كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن أجندة منافسات الرجال للموسم الجديد سلة - منتخب مصر يشارك في الأسبوع العالمي استعدادا للمونديال سلة - ستيف كير: أشعر بسعادة بالغة لرؤية نجاح منتخبات مصر ولبنان والأردن NBA إفريقيا ومافين للتطوير العقاري تعلنان عن تعاون في مصر لعدة سنوات كرة سلة - فتح باب الترشح على مقعدين باتحاد اللعبة.. وأبرز المرشحين
أخر الأخبار
كرة يد - خطوة نحو الصدارة.. البنك الأهلي يهزم مضر ويتأهل لربع النهائي 26 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(1) تشيلسي.. إصابة 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. الكشف عن متنافسي البطولة العربية 50 دقيقة | كرة سلة
الثامن.. سموحة يضم إسلام جابر ساعة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - تعديل اضطراري وحيد.. تشيلويل يقود البلوز في الدربي ضد وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
دغموم يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح في قطر ساعة | الدوري المصري
اتحاد ألعاب القوى يكشف غياب بسنت حميدة عن بطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - سيدات مصر بالعلامة الكاملة في أمم إفريقيا بالتغلب على بوروندي ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم