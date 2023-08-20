كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. الكشف عن متنافسي البطولة العربية
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 18:32
كتب : هاني العوضي
أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة قائمة الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية والمقرر إقامتها في قطر.
وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.
ويمثل مصر في البطولة العربية كل من الأهلي والاتحاد السكندري.
وكشف عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عبر FilGoal.com: "يشارك في النسخة المقبلة من البطولة 16 فريقا".
وتابع "سيتم إجراء القرعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر".
وجاءت قائمة الفرق المشاركة كالآتي:
- الأهلي والاتحاد (مصر)
- قطر والأهلي (قطر)
- بيروت والرياضي (لبنان)
- الكويت والقادسية (الكويت)
- وحدة صنعاء (اليمن)
- الاتحاد (ليبيا)
- خدمات البريج (فلسطين)
- السيب (عمان)
- المحرق (البحرين)
- الجيش (سوريا)
- الاتحاد (الجزائر)
- الفتح (السعودية)
وكان الأهلي هو وصيف النسخة الماضية بعد خسارة النهائي من الكويت.
وحصد الأهلي لقب النسخة قبل الماضية والتي أقيمت في مصر.