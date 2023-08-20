كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. الكشف عن متنافسي البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة قائمة الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية والمقرر إقامتها في قطر.

وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويمثل مصر في البطولة العربية كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وكشف عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عبر FilGoal.com: "يشارك في النسخة المقبلة من البطولة 16 فريقا".

وتابع "سيتم إجراء القرعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر".

وجاءت قائمة الفرق المشاركة كالآتي:

- الأهلي والاتحاد (مصر)

- قطر والأهلي (قطر)

- بيروت والرياضي (لبنان)

- الكويت والقادسية (الكويت)

- وحدة صنعاء (اليمن)

- الاتحاد (ليبيا)

- خدمات البريج (فلسطين)

- السيب (عمان)

- المحرق (البحرين)

- الجيش (سوريا)

- الاتحاد (الجزائر)

- الفتح (السعودية)

وكان الأهلي هو وصيف النسخة الماضية بعد خسارة النهائي من الكويت.

وحصد الأهلي لقب النسخة قبل الماضية والتي أقيمت في مصر.